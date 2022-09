Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter bringen Diebesgut zurück

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Dienstag aus einem Auto in der Pascalstraße ein Mobiltelefon und einen Tablet-Computer gestohlen. Weil zwei Seitenfenster einen Spalt weit offenstanden, gelang es den Tätern das Auto zu öffnen. Möglicherweise mit einem stabilen Draht angelten sie durch einen Spalt hindurch und betätigten so den Schalter für die Zentralverriegelung. Aus der Mittelkonsole griffen sich die Diebe die Elektrogeräte, dann machten sie sich auf und davon. Wenige Stunden später wurden das Handy und das Tablet am Tatort wiedergefunden. Warum es die Täter zurückbrachten, ist nicht geklärt. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

