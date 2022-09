Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag, 8. September am Pfaffplatz einen Unfall beobachtet haben. Die Fahrerin eines schwarzen Mercedes-Benz war gegen 7:35 Uhr auf der Helmut-Hartert-Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung der Albert-Schweitzer-Straße wechselte sie von der linken auf die rechte Spur, um die Rudolf-Breitscheid-Straße nach rechts in Richtung Bahnhof befahren zu können. Die Fahrerin eines blauen Toyotas bog zur gleichen Zeit aus der Albert-Schweizer-Straße auf die Helmut-Hartert-Straße ein, ohne auf den bevorrechtigten Mercedes zu achten. Es kam zu einer leichten Berührung der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin des Toyotas fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf die mögliche Verursacherin und/oder Hergang des Unfalls, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen.

