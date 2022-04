Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Iffezheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr war ein 28 Jahre alter Hyundai-Fahrer auf der Linksabbiegerspur der Badener Straße in Richtung Südring unterwegs. Offenbar erkannte er beim Abbiegen in den Südring einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 36-jährigen Hyundai-Fahrer zu spät. In Folge kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 36 Jahre alte Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 30.000 Euro.

