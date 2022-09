Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer landet in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Dienstagabend in die Slevogtstraße gerufen worden. Ein Zeuge meldete gegen 22:30 Uhr, dass eine männliche Person Gegenstände herumwerfen würde. Vor Ort konnte ein 34-jähriger Mann angetroffen werden, der trotz Ermahnung zur Nachtruhe laut herumschrie. Nachdem er eine Bierdose zu Boden geworfen hatte, weiterhin rumschrie und dem ihm erteilten Platzverweis nicht nachkam, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Er durfte seinen Rausch sozusagen unter Polizeiaufsicht ausschlafen. Die "Übernachtung" in der Zelle wird ihm in Rechnung gestellt. |elz

