POL-DN: Scheiben an sieben geparkten Pkw eingeschlagen

Merzenich (ots)

Am Pendlerparkplatz am Bahnhof Merzenich wurden an insgesamt sieben geparkten Pkw die Scheiben eingeschlagen.

Die Leitstelle wurde am Sonntag um 07:55 Uhr über die Beschädigungen an den auf dem Parkplatz im Steinweg geparkten Autos in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass insgesamt sieben Autos angegangen worden waren. Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

