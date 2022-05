Polizei Düren

POL-DN: 1. Mai-Singen nach CORONA

Kreis Düren (ots)

In zahlreichen Ortschaften des Kreises Düren wurden nach langer Abstinenz wieder Maifeierlichkeiten durchgeführt. Offensichtlich ist die Toleranz gegenüber dem Brauchtum in den Zeiten des Lock-Down stark zurück gegangen. Die Polizei des Kreises Düren wurde im Verlauf der Nacht zu 13 Ruhestörungen gerufen, die sie eindämmen konnte. Erfreulich, dass es lediglich bei einer Feierlichkeit zu einer tätlichen Auseinandersetzung unter Heranwachsenden kam. Die Ermittlungen der Polizei zum Ablauf der Tat dauern an. Nach Blutprobenentnahme und Vorlage einer Strafanzeige wurden die Kontrahenten wieder entlassen.

