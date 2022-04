Polizei Düren

POL-DN: Minderjähriger zerkratzt mehrere abgestellte PKW

Düren (ots)

Düren - Ein 9 Jahre alter Junge hat am Freitagnachmittag im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße im Stadtteil Birkesdorf mehrere dort abgestellte PKW beschädigt.

Die Leitstelle der Polizei Düren wurde gegen 15:48 Uhr durch einen betroffenen Nutzer eines PKW darüber in Kenntnis gesetzt, dass dieser vor Ort einen Jungen festgestellt habe, der dort mehrere PKW zerkratzt habe. Die unmittelbar entsandte Streifenwagenbesatzung traf vor Ort auf den Melder und einen 9-Jährigen. Tatsächlich stellte sich heraus, dass dieser offensichtlich mit einer Schere die Beifahrerseiten von mehreren PKW zerkratzt hatte. Bislang wurden vier in dieser Art beschädigte Fahrzeuge vor Ort festgestellt. Als Grund für sein Handeln gab der Junge an, dass man ihn in der Schule geärgert habe. Er wurde einem erwachsenen Angehörigen übergeben.

