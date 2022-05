Polizei Düren

POL-DN: Rollerfahrer stürzt auf L 249

Nideggen (ots)

Am Samstag, 30.04.2022, gegen 14.00 Uhr befuhr ein 16-Jähriger aus Heimbach mit seinem Leichtkraftrad (Roller) die L 249 aus Richtung Nideggen kommend in Fahrtrichtung Abenden. Beim Durchfahren einer scharfen Linkskurve kam der Rollerfahrer aus bisher unbekannter Ursache zu Fall und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Der verletzte Kradfahrer wurde nach Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand leichter Sachschaden.

