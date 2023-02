Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gebäudebrand in Emmendingen

Freiburg (ots)

Emmendingen

Am Freitag gegen 22.30 h wurde durch Anwohner ein Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Emmendingen, Am Sportfeld, gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen Teile des Gebäudes in Flammen. Alle Bewohner konnten durch die Feuerwehr Emmendingen gerettet werden. Ein Bewohner wurde durch den Brand leicht verletzt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

Die Versorgung der Personen vor Ort wurde durch den Rettungsdienst übernommen, die weitere Unterbringung der 20 Bewohner wurde durch Vertreter der Stadt Emmendingen veranlasst.

Die Brandursache ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche durch das Polizeirevier Emmendingen geführt werden. Der Sachschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

FLZ/Fi

