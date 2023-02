Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Zwei Männer werden bei Auseinandersetzung verletzt - Schwerverletzter kommt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 10.02.2023, sind in einem Ortsteil von Herrischried zwei Männer bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Ein 35-jähriger erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Eine 41-jährige Person wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Beide Männer haben Stichverletzungen erlitten. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

