Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Zeugensuche zu Verkehrsunfallflucht im Bereich Senne.

Lippe (ots)

Trotz Verkehrsunfall flüchtete ein unbekannter Autofahrer am Sonntagmorgen (04.12.2022) aus der Lopshorner Allee (L 938), ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Laut Zeugenaussagen muss sich der Unfall in der Zeit zwischen 6 und 9.45 Uhr ereignet haben. Ein Unbekannter oder eine Unbekannte war augenscheinlich in den Morgenstunden mit einem Fahrzeug auf der Verbindungsstraße der Panzerringstraße unterwegs und wollte nach rechts auf die L 938 abbiegen. Bei einem anschließenden Bremsvorgang wurde eine Schrankenanlage stark beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, flüchtete die unbekannte Person mit ihrem Auto. Wer sachdienliche Hinweise zur Fahrerflucht geben kann, setzt sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell