Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Kollision beim Überqueren der Straße.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (05.12.2022) kam es im Kreuzungsbereich Lemgoer Straße / Wasserfurche in Brake zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 67-Jähriger aus Lage mit seinem Ford auf der Wasserfurche und beabsichtigte nach links in die Lemgoer Straße abzubiegen. Zur selben Zeit überquerte dort eine 57-jährige Frau die Fußgängerfurt in Richtung Schloßstraße. Aus bislang unbekannten Gründen erfasste der 67-Jährige die Lemgoerin mit seinem Ford, so dass diese stürzte und leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat bittet Personen, die den Unfallhergang beobachtet und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, sich unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell