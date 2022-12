Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Briefkasten an Grundschule beschädigt.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend (02./03.12.2022) beschädigten unbekannte Täter einen Briefkasten an der Grundschule in der Jahnstraße, indem sie einen Knallkörper in diesem explodieren ließen. Der angerichtete Schaden steht noch nicht fest. Zeugenhinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6, Rufnummer 05261 9330.

