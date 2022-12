Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Ehepaar stirbt bei Brand eines Hauses - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Lippe.

Bei dem Brand in einem Haus in der Ahornstraße verloren Montagabend (05.12.2022) zwei Menschen ihr Leben. Gegen 18.15 Uhr wurden die Rettungskräfte über das Feuer in dem Haus informiert. Während der Löscharbeiten fand man die Hausbewohner leblos vor. Es handelte sich um eine 65-jährige Frau sowie um ihren 67-jährigen Ehemann. Während für die Frau jegliche Hilfe zu spät kam, wurde der 67-Jährige durch Rettungskräfte zunächst noch reanimiert, verstarb dann jedoch ebenfalls. Die Brandursache steht noch nicht fest. Ebenso wenig kann die Höhe des Sachschadens derzeit schon beziffert werden. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben noch am Montagabend ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Leichen der beiden Verstorbenen sollen in den nächsten Tagen obduziert werden.

