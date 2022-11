Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid

Leichlingen - Wohnungseinbrecher nutzen die Dunkelheit

Burscheid / Leichlingen (ots)

Am Mittwochabend (02.11.) sind Polizisten kurz vor Mitternacht nach Burscheid zu einer Doppelhaushälfte in der Straße Nagelsbaum gerufen worden.

Der Hausbesitzer hatte den Notruf gewählt, da er bei seiner Heimkehr einen verwüsteten Wohnraum, ein aufgebrochenes Fenster und eine offen stehende Terrassentür festgestellt hatte. Gegen 10 Uhr morgens hatte er sein Haus verlassen und sämtliche Fenster und Türen ordnungsgemäß geschlossen. Unbekannte Täter hatten in seiner Abwesenheit die Rollläden an einem Fenster hochgeschoben und dieses dann gewaltsam aufgehebelt. Im Haus haben sie dann mehrere Zimmer durchsucht und dabei Schränke und Schubladen geöffnet. Was genau gestohlen wurde, konnte der Geschädigte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht sagen.

In der Nacht zu heute (03.11.) gegen 03:18 Uhr wurden Hausbesitzer in der Förster-Sons-Straße in Leichlingen durch einen Vibrationsalarm auf dem Handy geweckt, der mit der Kameraüberwachung an ihrer Haustür gekoppelt ist. Sie schalteten das Licht ein und sprachen die Einbrecher lautstark an, woraufhin sie flüchteten. Auf den Kameraaufzeichnungen konnte erkannt werden, wie die zwei männlichen Täter mit einem Pkw vor dem Haus anhielten und ein Hebelwerkzeug an der Haustür ansetzten. Ein Schaden war nicht entstanden.

Zu beiden Tatorten wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren zu suchen und zu sichern.

Wer Hinweise zu diesen Einbrüchen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell