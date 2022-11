POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unfallbeteiligter Lkw-Fahrer gesucht

Leichlingen (ots) - In der Nacht zu Dienstag (01.11.) gegen 03:00 Uhr waren Einbrecher an einem Einfamilienhaus im Weißdornweg aktiv. Die bislang unbekannten Täter haben offenbar versucht, durch ein Fenster zum Gäste-WC in das Erdgeschoss des Einfamilienhauses einzudringen. Es gelang ihnen, das kreisrunde Fenster aufzubrechen, jedoch fiel das Fenster herunter und ...

mehr