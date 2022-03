Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Verletzte nach Vorrangmissachtung

Paderborn, Berliner Ring/Piepenturmweg (ots)

Freitag, 04.03.2022 / 19:32 Uhr

Am Freitagabend kam es gegen 19:32 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Paderborn, bei dem in zwei Pkw drei Personen verletzt wurden. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Schloss Neuhaus befuhr mit seinem Pkw Ford Fiesta den Berliner Ring in Richtung Herbert-Schwiete-Ring. An der Kreuzung Piepenturmweg beabsichtigte er nach links in den Piepenturmweg abzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang einer 43-jährigen Pkw-Fahrerin aus Paderborn. Sie war mit ihrem Pkw VW Golf entgegengesetzt unterwegs und fuhr in Richtung Südring. Auf der Kreuzung kam es infolgedessen zum frontalen Zusammenstoß. Beide Pkw wurden dabei erheblich beschädigt. Die beiden Fahrzeugführer und eine 15-jährige Mitfahrerin im VW Golf wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

