Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Geparkte Fahrzeuge in der Schloßstraße beschädigt

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 19 Uhr, zerkratzten Unbekannte in der Schloßstraße mindestens 11 geparkte Autos. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115.

