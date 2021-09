Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Inlineskater gestürzt

Lahr (ots)

Ein 23-Jähriger war in der Nacht auf Mittwoch mit seinen Inline-Skates auf der Obertorstraße in Richtung Hochstraße unterwegs, als er gegen 0 Uhr plötzlich zu Fall kam. Als sein Begleiter ihn nicht mehr hinter sich entdeckte, fuhr er zurück und fand den lebensgefährlich Verletzten auf. Der junge Inline-Skater wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Eine Fremdbeteiligung schließen die Beamten des Polizeireviers Lahr derzeit aus.

