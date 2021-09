Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - City-Bahn umgekippt

Baden-Baden (ots)

Zu einem Unfall mit einem schwerverletzen City-Bahn-Fahrer und einem leichtverletzten Fahrgast kam es am Mittwochmittag in der Markgrafenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen kippte die Bahn gegen 13.30 Uhr kurz vor der Talstation aufgrund verlorener Gewichte nach links in den Graben um. In der Folge fiel der Lenker der City-Bahn aus dem Fenster. Der Schwerverletzte wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

