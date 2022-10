POL-K: 221023-6-K 52-Jähriger mit Handaxt am Wiener Platz angegriffen - Festnahme

Köln (ots) - Am späten Freitagabend (21. Oktober) ist ein 49-Jähriger mit einem E-Scooter auf der Severinsbrücke in Fahrtrichtung Altstadt ohne Fremdeinwirkung gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Polizisten ordneten eine Blutprobe an. (jk/de) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

