POL-BO: E-Scooter-Fahrer (35) nach Sturz schwer verletzt

Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Witten am Samstagmorgen, 27. August, sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 22-jähriger Dortmunder gegen 07.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße Wullener Feld in Fahrtrichtung Klevinghaushof/Liegnitzer Straße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 78-jähriger Wittener mit seinem Auto die Straße Klevinghaushof in Richtung Wullener Feld. ...

