POL-BO: Nach Verkehrsunfall in Witten - Zwei Verletzte (22, 78)

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall in der Bochumer Innenstadt ist am Samstag, 27. August, eine 44-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach Zeugenaussagen war die 44-jährige Bochumerin kurz nach Mitternacht mit ihrem Fahrrad auf der Straße Marienplatz in Richtung Humboldtstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Humboldtstraße verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Zweirad und ...

