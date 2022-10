Polizei Köln

POL-K: 221023-3-K Polizisten nehmen drei Autoknacker auf frischer Tat fest - Haftrichter

Köln (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat in den frühen Sonntagmorgenstunden (23. Oktober) den Diebstahl aus einem Handwerkerfahrzeug in Köln-Sülz verhindert und die Polizei alarmiert. Die eingesetzten Beamten nahmen zwei aus Serbien stammende Männer (18, 22) und einen Italiener (25) noch am Tatort fest. Die wegen Eigentumsdelikten bekannten Männer sollen morgen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 4 Uhr hatte der Zeuge ein lautes Knacken auf dem Parkplatz Euskirchener Straße/ Mommsenstraße gehört und die Verdächtigen beim Heraustragen eines Werkzeugkoffers sowie einer Bohrmaschine in einen Renault Clio beobachtet. Ob das Trio für eine weitere Tat, etwa eine Stunde vorher in Rath-Heumar verantwortlich ist, wird derzeit geprüft. Hier soll nach dem Einbruch in ein Handwerkerfahrzeug, ein grauer Renault vom Tatort geflüchtet sein. (jk/de)

