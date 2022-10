Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger greifen zu

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe haben am Samstag während der Oktoberkerwe auf dem Messeplatz eine Frau bestohlen. Die Diebe angelten sich unbemerkt aus dem Rucksack der 34-Jährigen den Geldbeutel. Sie erbeuteten Ausweisdokumente, Führerschein, Bankkarten und Bargeld. Als die Frau den Diebstahl bemerkte, wandte sie sich an die Polizei. Die Beamten nahmen die Anzeige auf und warnen: Dort, wo sich viele Menschen aufhalten und drängen, lauern auch Diebe! Geben Sie ihnen keine Chance und tragen Sie Ihre Wertsachen eng am Körper, am besten unter der Oberbekleidung! Handtaschen sollten Sie immer verschließen und mit der Verschlussseite dem Körper zugewandt tragen. Nehmen Sie immer nur das mit, was Sie wirklich brauchen. Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein, lassen Sie umgehend Ihre Bankkarten unter dem Sperr-Notruf 116 116 sperren und wenden Sie sich an die Polizei. |erf

