Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Großbrand einer Wohnung

Worms (ots)

Am Sonntag, dem 14.08.2022 kam es um 10:58 Uhr zu einem Großbrand einer Wohnung in der Speyerer Straße in Worms.

Aus unbekanntem Grund geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhaus in Brand. Hierdurch kam es zu einer enormen Rauchentwicklung wurden die umliegenden Bewohner aufgefordert, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Durch den Brand entstand an dem Mehrfamilienhaus erheblicher Sachschaden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden drei Bewohner leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle

Telefon: 06131/653045

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell