Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer in der Altenwoogstraße?

Kaiserslautern (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am späten Sonntagabend die Polizei in die Altenwoogstraße gerufen. Der Frau war gegen 22.15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen, die - so der Eindruck - randalierend durch die Straße zog. Beobachtet hatte die Zeugin aus der Ferne, wie ein Roller gegen ein Fahrzeug geworfen wurde.

Eine Streife machte sich auf die Suche nach der Gruppe, die inzwischen in Richtung Stiftsplatz weitergelaufen war. Dort konnten die Beamten zwar mehrere Jugendliche entdecken - sie ergriffen jedoch beim Anblick des Polizeifahrzeugs die Flucht und konnten unerkannt entkommen.

Zurück in der Altenwoogstraße konnte kein beschädigtes Fahrzeug festgestellt werden; auch kein umgeworfener Roller. Zeugen, die hier weitere Beobachtungen gemacht und möglicherweise den Roller aufgehoben haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell