POL-K: 221023-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall mit Schusswaffen

Köln (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Köln-Weidenpesch ist am Freitagmorgen (21. Oktober) ein 85 Jahre alter Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigem Stand erfasste um kurz nach 9 Uhr ein von der Neusser Straße nach rechts in die Scheibenstraße abbiegender Lkw den Rentner. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist im Einsatz, um Spuren zu ...

mehr