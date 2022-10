Polizei Köln

POL-K: 221023-2-K Jugendlicher sprüht mit Feuerlöscher in Bus - mehrere Verletzte

Köln (ots)

Am Samstagabend (22. Oktober) hat ein Jugendlicher (16) an der Haltestelle "Börnestraße" am Görlinger Zentrum mit einem Feuerlöscher in einen Bus gesprüht und dabei zwei Erwachsene (28, 47) und zwei 11 Jahre alte Mädchen verletzt. Zivilpolizisten nahmen ihn noch in Tatortnähe fest und übergaben ihn an seine Eltern.

Rettungskräfte brachten die Verletzten mit Kopfschmerzen und Hustenreiz vorsorglich in Krankenhäuser. (jk/de)

