Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verkehrsunfall endet auf Wiese - Hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.11.2021 kam es gegen 10:10 Uhr zu einem Unfall auf der Rheinstraße. Ein 37-jähriger Fahrer eines Paketzustelltransporters befuhr die Rheinstraße in Richtung Märkt, als der 57-jährige LKW-Fahrer von rechts kommend aus einer Seitenstraße einbog, trotz vorfahrtsgewährendem Verkehrszeichen. Es kam zur Kollision, wobei der 37-Jährige mit seinem Transporter nach links von der Fahrbahn abgewiesen wurde und etwa 20 Meter weiter auf einer Wiese zum Stehen kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Neben dem Totalschaden des Paketzustellfahrzeugs und Eindellungen am LKW, wurden ein Verkehrszeichen sowie ein Laternenmast beschädigt. Der Transporter musste mittels Kran geborgen werden, der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

tb/ab

