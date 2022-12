POL-LIP: Detmold. Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt.

Lippe (ots) - Am Sonntagmorgen (04.12.2022) gegen 09:00 Uhr wurde in der Rote-Kreuz-Straße durch Zeugen ein Einbruch in ein Wohnhaus festgestellt. Über den möglichen Tatzeitraum ist nichts Näheres bekannt. Unbekannte Täter haben in zwei Fensterscheiben jeweils ein Loch geschlagen und über die Terrassentür das Haus betreten. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Es entstand ein Sachschaden ...

mehr