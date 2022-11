Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

An der Ecke Bottroper Straße/ Hermannstraße brachen Unbekannte in eine Wohnung ein und entwendeten Schmuck und Geld. Sie schoben ein Rollo hoch und hebelten ein Fenster auf, um ins Innere zu gelanden. Die Tatzeit liegt zwischen dem 18.11.2022 und Montag (28.11.). Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Bottrop

Zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen hebelten Einbrecher ein Fenster einer Wohnung auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Die Wohnung liegt an der Straße "Am Sandkappen". Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Vergangene Nacht brachen zwei Unbekannte gegen 2.30 Uhr in einen Friseursalon an der Johannesstraße ein. Sie beschädigten eine Scheibe und drangen ins Geschäft ein. Einer der Unbekannten durchsuchte den Kassenbereich, anschließend flüchteten sie in Richtung Prosperstraße. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte die Polizei.

Herten

Einen grauen Audi A7 entwendeten unbekannte Täter mit HaMelner Kennzeichen von der Straße "In der Feige". Der Wagen stand in der Zeit von Samstagabend bis Montagabend am Straßenrand. Hinweise auf die Täter konnten bisher nicht erlangt werden.

Marl

Unbekannte Täter brachen in ein Haus an der Rheinischen Straße ein. Sie beschädigten eine Terrassentür, griffen durch das entstandene Loch und öffneten die Tür. Mit Geld und Schmuck flüchteten die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Tatzeit: Montag, 14.30 Uhr - 18 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

