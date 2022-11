POL-RE: Gladbeck: Ein Leichtverletzter und zwei kaputte Autos bei Unfall

Recklinghausen (ots) - Am 28.11.2022 überfiel ein bislang unbekannter männlicher Täter kurz vor 21 Uhr einen Supermarkt im Hertener Ortsteil Scherlebeck. Er bedrohte die anwesende Kassiererin mit einer schwarzen Schusswaffe und erbeutete Bargeld in einer derzeit noch nicht bekannten Höhe. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen leider erfolglos. Durch die ...

mehr