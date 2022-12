POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Bargeld aus Selbstbedienungsladen eines Bauernhofes gestohlen.

Lippe (ots) - Bei dem Brand in einem Haus in der Ahornstraße verloren Montagabend (05.12.2022) zwei Menschen ihr Leben. Gegen 18.15 Uhr wurden die Rettungskräfte über das Feuer in dem Haus informiert. Während der Löscharbeiten fand man die Hausbewohner leblos vor. Es handelte sich um eine 65-jährige Frau sowie ...

