Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft.

Lippe (ots)

In der Herforder Straße machten sich Unbekannte zwischen Samstagabend und Montagmorgen (03. - 05.12.2022) an der Tür eines Friseurgeschäftes zu schaffen. Sie hebelten an dieser, um in das Geschäft zu gelangen, scheiterten jedoch. Hinweise zum versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell