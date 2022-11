Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Wohnhaus

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Bereits im Zeitraum vom 25.11.2022 auf den 26.11.2022, zwischen 20.00 Uhr bis 01.00 Uhr, kommt es im St. Bernward Weg in 31084 Freden OT Everode zu einer Sachbeschädigung an einem Garagentor, sowie an einer Hausfassade. Dabei wird durch derzeit Unbekannte ein ca. 3 cm dicker Strich über die gesamte Breite des Garagentors, sowie ein ca. 30 cm x 60 cm großes "Dollar-Zeichen" an die angrenzende Hausfassade gesprüht. Hierzu wurde augenscheinlich neonrotes Markierungsspray verwendet. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-91160) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell