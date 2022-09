POL-NOM: Unfall verursacht und weggefahren

Uslar (ots) - Uslar (ke) Braustraße, zwischen dem 09.09.2022, 16:00 Uhr und dem 10.09.2022, 08:00 Uhr Bisher unbekannte Täter beschädigten vermutlich beim Ausparken einen mobilen Stromverteilerkasten der Stadtwerke, welcher für ein Stadtfest auf dem Parkplatz hinter dem alten Kino aufgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Uslar Tel. 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

