POL-NOM: Unfallflucht auf Parkplatz

Uslar (ots) - Uslar-Wiensen (ke) Tappenberg zwischen dem 05.09.2022, 17:50 Uhr und dem 06.09.2022, 14:00 Uhr Bisher unbekannte Täter entwendeten eine Bosch Handkreissänge inkl. Akku aus dem Garten eines 31-jährigen aus einem Uslarer-Ortsteil. Die Säge befand sich dort auf einer Ablage. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-926000 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

