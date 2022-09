POL-NOM: Diebstahl

Bad Gandersheim (ots) - Einbeck, B 64, Zwischen Greene und B3 KREIENSEN (schw) - Am Dienstag, 13.09.22, 02.30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Transportwagenfahrer mit seinem Transporter Master die B 64 aus Bad Gandersheim kommend in Richtung Greene. Ein hinter dem Transporter fahrender Zeuge teilte der Polizei mit, dass der Transporter in Schlangenlinien fahren würde und es mit entgegenkommenden Kraftfahrzeugen zu ...

mehr