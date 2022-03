POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Veröffentlichung des Verkehrsunfallberichts 2021

Recklinghausen (ots) - Am Mittwoch zur Tageszeit brachen unbekannte Täter in eine Wohnung Auf der Jungfernheide ein. Sie durchsuchten die Wohnung nach Beute und nahmen Schmuck mit. Vermutlich flüchteten die Täter über ein Küchenfenster in unbekannte Richtung. In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich Unbekannte durch Hebeln über eine Lagertür Zutritt zu einer Gewerbeimmobilie an der Bochumer Straße. Sie durchsuchten Lagerräume und ein Büro nach Beute. ...

mehr