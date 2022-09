Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Fleischerei

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Moritzstraße, Sonntag, 11.09.22, 20.45 Uhr - Montag, 12.09.22, 06.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum von, Sonntag, 11.09.22, 20.45 Uhr - Montag, 12.09.22, 06.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum eines Fleischereifachgeschäftes in der Moritzstraße, in Bad Gandersheim. Im Inneren der Räumlichkeiten durchsuchten der oder die Täter sämtliche Behältnisse nach Diebesgut und verließen das Geschäft unerkannt. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und Alkoholika aus dem Verkaufsraum. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 500,- EUR Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

