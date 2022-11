Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Diebstahl aus zwei PKW

Hildesheim (ots)

Giesen - Emmerke (TK) In der Zeit von Freitag, 25.11.2022, 15.00 Uhr, bis Samstag, 26.11.2022, 10.00 Uhr, kam es zu zwei versuchten Diebstählen aus PKW. Einer der PKW stand auf einem Grundstück in der Hauptstraße, der andere auf einem Grundstück in der Bahnhofstraße. Beide Grundstücke sind frei zugänglich. Der unbekannte Täter drang in die beiden PKW ein und durchsuchte sie nach Wertgegenständen, entwendete aber nichts. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

