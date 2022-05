POL-HAM: Einbruch in Erdgeschoss-Wohnung

Hamm-Herringen (ots) - Eine 86-jährige Seniorin aus Hamm-Herringen wurde am Donnerstag, 12. Mai, um mehrere tausend Euro Bargeld und Schmuck betrogen. Falsche Rechts- und Staatsanwälte forderten mit einem Schockanruf Kaution für ihre Tochter. Ein vermeintlich falscher Rechtsanwalt rief die Hammer Bürgerin am Mittag gegen 13 Uhr an und schockte sie mit der Nachricht, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht ...

mehr