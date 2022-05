POL-HAM: Einbruch in Bockum-Hövel - Täter flüchtet vor Sohn

Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Nordingpark sind am Donnerstagmittag (12. Mai) zwei Radfahrer verletzt worden. Ein 15-Jähriger aus Hamm war mit seinem Trekkingbike gegen 11.45 Uhr auf einem Radweg vom Nordenwall in Richtung Nordingpark unterwegs. In Höhe der Kreuzung zu einem Geh-/ Radweg im Nordringpark kam es zum Zusammenstoß mit einem 53-Jährigen aus Bönen. Dieser hatte den Radweg mit seinem ...

