POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Heinde - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (bf). In den vergangenen Tagen ist es in Bad Salzdetfurth zu insgesamt drei Diebstählen von Katalysatoren an Kraftfahrzeugen gekommen. Im Zeitraum zwischen dem 23.11.2022, 10:00 Uhr, und dem 24.11.2022, 16:00 Uhr, wurden auf dem Parkplatz einer Klinik in der Straße An der Peesel an zwei Fahrzeugen die Katalysatoren entwendet. Eine ...

mehr