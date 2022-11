Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Katalysatoren-Diebstähle in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (bf). In den vergangenen Tagen ist es in Bad Salzdetfurth zu insgesamt drei Diebstählen von Katalysatoren an Kraftfahrzeugen gekommen.

Im Zeitraum zwischen dem 23.11.2022, 10:00 Uhr, und dem 24.11.2022, 16:00 Uhr, wurden auf dem Parkplatz einer Klinik in der Straße An der Peesel an zwei Fahrzeugen die Katalysatoren entwendet.

Eine weitere Tat ereignete sich im Zeitraum vom 22.11.2022, 06:00 Uhr, bis zum 25.11.2022, 16:00 Uhr, in der Straße Langes Feld auf dem Parkplatz kurz hinter der Einmündung zur Bodenburger Straße. Auch hier wurde der Katalysator an einem Pkw entfernt und gestohlen.

In allen drei Fällen werden nun Zeugen gesucht. Wenn Sie in den beschriebenen Zeiträumen auffällige Beobachtungen an einer der beiden genannten Örtlichkeiten gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901-0 in Verbindung.

