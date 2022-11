POL-HI: Betrug mit WhatsApp-Masche

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Gestern Abend, gegen 23:30 Uhr, sollen eine 35-jährige Frau und ein 44-jähriger Mann am Ottoplatz eine gegenwärtig unbekannte männliche Person zusammengeschlagen haben. Nach vorliegenden Erkenntnissen sollen die drei Personen aus bisher unbekannter Ursache in Streit geraten sein, in dessen Verlauf die 35-Jährige und der 44-Jährige den unbekannten Mann mehrfach geschlagen und ...

