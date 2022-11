Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Reifen an mehreren Autos zerstochen

Lindlar (ots)

In der Sülztalstraße in Lindlar-Hartegasse haben Unbekannte am Samstag (12. November) Reifen an fünf Fahrzeugen zerstochen. Im Tatzeitraum zwischen 15 Uhr und 20 Uhr zerstachen die Täter zwei Reifen eines VW Transporter. An einem Ford-Transit, zwei Opel und einem Audi beschädigten die Unbekannten jeweils einen Reifen. Zwei Fahrzeuge parkten auf einem Schotterparkplatz an der Sülztalstraße, die anderen Pkw waren auf der Sülztalstraße in der Nähe zur Straße "Am Südhang" abgestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

