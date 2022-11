Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hückeswagenerin gestattet vermeintlichem Virenexperten Zugriff auf PC - Geld weg

Hückeswagen (ots)

Eine 66-jährige Hückeswagenerin ist am Mittwoch (9. November) am Computer einem Betrüger aufgesessen. Sie surfte am Vormittag im Internet, als ein weiteres Browser-Fenster mit einer Warnung aufploppte. Die Warnung forderte sie auf, eine ihr unbekannte Telefonnummer anzurufen. Die Person am anderen Ende der Leitung gab sich als Virenexperte aus. Im Verlauf des Gesprächs gestattete die Hückeswagenerin dem angeblichen Virenexperten Zugriff auf ihren Computer und gab persönliche Daten sowie Bankdaten preis. Nach dem Telefonat stellte sie fest, dass Geld auf ihrem Konto fehlte.

