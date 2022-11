Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Verletzte bei Unfall auf der B 506

Wipperfürth (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 506 sind am Morgen drei junge Männer leicht verletzt worden. Gegen 05.50 Uhr wollte ein 19-Jähriger aus Wipperfürth mit seinem Seat von der Straße Klingsiepen aus kommend nach links auf die B 506 abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zu einer Kollision mit dem BMW eines 22-jährigen Wipperfürthers, der die B 506 in Richtung Kürten befuhr. Beide Fahrzeugführer sowie der 18-jährige Beifahrer im Seat erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 30.000 Euro; beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte die B 506 für etwa eine Stunde komplett; anschließend konnte der Verkehr die Unfallstelle bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten einseitig passieren.

